Выйти нельзя остаться: Как работнику защититься от токсичных коллег в чатах

Споры, токсичные шутки и агрессивные комментарии в рабочих чатах могут серьёзно подорвать продуктивность команды. Олеся Бормотова, директор по персоналу, в беседе с «Газетой.ru» рассказала, как распознать проблему и что делать, если обстановка становится невыносимой.

Эксперт отметила, что даже единичные эпизоды накапливаются и создают гнетущую атмосферу. Сотрудники начинают избегать общения, не задают вопросов, теряют инициативу. Особенно это опасно в сервисных и операционных подразделениях, где скорость взаимодействия напрямую влияет на результат.

Выйти из необязательного чата можно без последствий. Если же канал используется для координации задач, простой уход осложнит выполнение обязанностей — в таком случае Бормотова советует обращаться к руководителю или HR.

Руководитель, по мнению эксперта, должен взять на себя модерацию: обозначить границы, запретить конфликтные темы и определить рамки допустимого юмора. Нарушителям можно делать предупреждения или временно ограничивать доступ.

Эксперт подчеркнула: уволить за нежелание участвовать в токсичных обсуждениях нельзя — закон этого не позволяет. Если же человек полностью игнорирует деловую переписку, это уже вопрос исполнения трудовых обязанностей.

А ранее Life.ru рассказывал, что работники, которые регулярно пишут «Доброе утро» в чате, выгорают чаще других. Это явление в организационной психологии известно как «токсичный позитив» — навязчивая демонстрация бодрости независимо от реального состояния, когда молчание в чате начинает восприниматься как отклонение от нормы.