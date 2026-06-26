Мир без ада при разводах: В Госдуме предлагают «делить» детей поровну между родителями

В России предложили законодательно закрепить принцип совместной опеки, при которой ребёнок после развода проводит равное время с обоими родителями. Об этом Life.ru на международном конгрессе «Миру нужен отец», посвящённом укреплению института семьи, развитию ответственного отцовства и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Депутат Кузнецов предложил закрепить совместную опеку детей 50/50 после развода. Видео © Life.ru

«Нельзя сделать на земле рай. Но можно не допустить ада, и это как раз задача в том числе законодательной власти. Сейчас у нас в некотором смысле ад происходит. В каком? У нас половина детей растут без родных отцов, а где-то треть — в семьях одиноких матерей. И это не потому, что проблема в женщинах, в мужчинах или тем более в детях. Это потому, что наша законодательная система устроена так, что она провоцирует конфликт во время развода», — сказал он.

Он отметил, что в процессе развода люди нередко вступают в борьбу за имущество, деньги и личные амбиции, а ребёнок в этой ситуации становится объектом давления и манипуляций. По его словам, это происходит почти всегда, а не в исключительных случаях. Депутат заявил, что значительная часть детей в России растёт без участия отца или в семьях одиноких матерей, и связал это с действующей правовой системой, а не с личными качествами мужчин, женщин или детей.

Он уточнил, что в 80% случаев разводов в стране процесс носит конфликтный характер, и это формирует массовую, а не частную проблему. В качестве альтернативы он предложил не закреплять проживание ребёнка исключительно за одним из родителей при отсутствии противопоказаний, таких как зависимость, нежелание или неспособность участвовать в воспитании.

Если договорённость между бывшими супругами не достигнута, суд, по его концепции, должен устанавливать близкий к равному порядок распределения времени с ребёнком. В качестве примера он описал схему, при которой, условно, выходные и каникулы ребёнок проводит с отцом, а будни — с матерью. Либо аналогичную модель, сформированную исходя из интересов конкретного ребёнка.

Кузнецов подчеркнул, что ключевая идея инициативы — изменить сам принцип: вместо модели, где один из родителей получает полную опеку, вводится система, которая стимулирует договорённости и снижает конфликтность. Он также заявил, что если участники развода заранее понимают отсутствие сценария «победитель забирает всё», то они с большей вероятностью приходят к соглашению самостоятельно.

Отдельно он отметил, что такая модель может снизить расходы государства, поскольку уменьшит число затяжных судебных споров, а сэкономленные средства можно направить на более приоритетные направления. Также он добавил, что в ряде американских консервативных штатов, где уже действует совместная опека, по его словам, фиксируется снижение числа разводов, и связал это с изменением правовой мотивации супругов.

В Москве проходит международный конгресс «Миру нужен отец», посвящённый укреплению института семьи, развитию ответственного отцовства и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Организатором выступил Международный союз отцов при поддержке Всемирной ассоциации христианских парламентариев.

В первый день мероприятия в Государственной думе прошли международные экспертные обсуждения, где поднимались вопросы законодательной поддержки ответственного отцовства, роли отца в воспитании ребёнка, защиты права ребёнка на участие обоих родителей в его жизни и влияния традиционных ценностей на воспитание нового поколения. В конгрессе участвуют парламентарии из России, США, Бразилии, Индии, Румынии, Пакистана, Кыргызстана, Центральноафриканской Республики, а также представители религиозных и общественных организаций и эксперты в сфере семейной политики и международного гуманитарного сотрудничества.

Ранее в Госдуме призвали законодательно закрепить присутствие государственного посредника между супругами в процессе расторжения брака, так как зачастую решение о разводе возникает на эмоциях и пары об этом сожалеют.