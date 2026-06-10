В Госдуме призвали спасать браки бесплатной услугой медиатора

В России стоит законодательно закрепить присутствие государственного посредника между супругами в процессе расторжения брака, так как зачастую решение о разводе возникает на эмоциях, и пары об этом сожалеют. Об этом в беседе с ТАСС заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она рассказала, что выступает за внедрение обязательной медиации, и напомнила, что эту идею поддерживает и министр юстиции Константин Чуйченко, однако пока на государственном уровне обязательного участия медиатора при разводах не существует. По словам депутата, подобная процедура не должна принуждать супругов, но власти обязаны стимулировать сохранение ячеек общества, а услуга при этом полагается бесплатной для пар и финансироваться из бюджета.

Останина уточнила, что, хотя в стране и действует закон о медиации, в органах ЗАГСа обязательного примирения до сих пор нет. Она подытожила, что попытки принять необходимый закон провалились, а если приравнять медиацию к социальной услуге, то попасть под неё смогут лишь неблагополучные граждане по закону о соцподдержке, и вряд ли кто-то добровольно согласится на такой статус.

Помимо этого, парламентарий заметила, что людей отталкивает и платный характер работы посредника, так как за сам развод уже взимается госпошлина в пять тысяч рублей. Останина резюмировала, что профессиональный медиатор помог бы супругам разобраться в конфликте, ведь большое количество браков распадается из-за сиюминутных решений, о которых оба партнёра потом горько жалеют.

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