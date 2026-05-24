Юрист назвал пять ошибок, превращающих брачный контракт в бестолковую бумажку

Подавляющее большинство брачных договоров, которые супруги оформляют для защиты имущества, в реальности оказываются юридически уязвимыми и могут быть легко оспорены в суде из-за многочисленных ошибок. Об этом «Газете.ru» сообщил юрист Игорь Барыкин.

По словам эксперта, до 90% подобных соглашений содержат серьёзные недочёты. Основная причина — попытка перенести в российскую практику зарубежные модели, которые противоречат нормам отечественного права. Это приводит к перекосу интересов и последующему признанию договора недействительным.

Одна из распространённых ошибок — условия, ставящие одного из супругов в заведомо худшее положение.

«Это прямое нарушение пункта 2 статьи 44 Семейного кодекса РФ. Если договор лишает одного из супругов практически всего совместно нажитого имущества или делает его положение заведомо худшим, суд признает сделку недействительной», — объяснил он.

Также часто в договор включают положения, не относящиеся к имущественной сфере, например, попытки регулировать личную жизнь супругов. Такие пункты не имеют юридической силы.

Ещё одна проблема — ограничения правоспособности, включая запреты на работу, образование или обращение в суд, а также лишение права на алименты. По словам юриста, подобные условия автоматически делают договор недействительным.

Отдельный риск — оформление брачного соглашения незадолго до банкротства с целью вывода активов, что легко оспаривается кредиторами.

Кроме того, нередко нарушаются формальные требования: отсутствие нотариального удостоверения, размытые формулировки или подписание документа до регистрации брака, из-за чего он не приобретает юридической силы.

Ранее Life.ru рассказывал, что за последние три года в России пятикратно выросло количество заключаемых брачных контрактов. Эксперты считают, что интерес к этому подстёгивают громкие разводы в мире шоу-бизнеса.