Лантратова заявила о семьях, распавшихся после псевдопсихологов

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что получает обращения от семей, оказавшихся на грани распада после консультаций у псевдопсихологов. По её словам, в сети становится всё больше блогеров, которые называют себя профессиональными психологами и предлагают платные услуги. Однако среди них нередко встречаются мошенники.

«Я сталкиваюсь с обращениями сейчас, как уполномоченный, от тех семей, которые стали разрушаться после похода к псевдопсихологам. И эта проблема серьезная», — сказала Лантратова.

Она выступила на расширенном заседании рабочей группы СПЧ «Здравоохранение и народосбережение», где обсуждали совершенствование рынка психологических услуг.

Лантратова считает, что деятельность психологов, в том числе блогеров, нужно регулировать на законодательном уровне. По её словам, такие услуги должен оказывать только человек с профильным образованием.

«Блогером и психологом может быть только человек, имеющий диплом об обучении в высшем государственном учреждении», — добавила омбудсмен.

По мнению Лантратовой, отсутствие понятных правил на рынке психологической помощи создаёт риски для людей, которые обращаются за поддержкой в уязвимом состоянии.

Напомним, депутата Госдумы Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России в середине мая. «За» в ходе тайного голосования выступил 301 депутат, против проголосовали четыре человека, двое воздержались. Лантратова уже принесла присягу и вступила в должность. Чиновница сменила на этом посту Татьяну Москалькову, работавшую омбудсменом с 2016 года.