Life.ru узнал у психолога, что такое пищевое насилие в семье и как от него спастись

Фраза «ешь, я старалась!» может звучать не заботливо, а угрожающе. Психолог Александр Кичаев рассказал Life.ru, что такое пищевое насилие в семье, как его распознать и как поставить границы, не превращая отношения в войну за тарелку супа.

«Пищевое насилие в отношениях – это феномен, когда забота превращается в принуждение. Чаще всего насильниками выступают мужчины, но важно отметить, что иногда это могут быть и женщины», — отметил Кичаев.

Он объяснил, что особенно часто такое поведение проявляется у женщин, которые ассоциируют себя с архетипом заботливой «мамочки», стремящейся накормить всех вокруг.

«Хорошим примером такого навязчивого принуждения является известная «Демьянова уха» – символ чрезмерной заботы, переходящей в давление», — подчеркнул эксперт.

По словам Кичаева, корни подобного поведения кроются в искреннем желании сделать лучше: человек хочет проявить добро и любовь, но игнорирует личные границы других. Собеседник Life.ru добавил, что за этим стоит потребность в одобрении и попытка заполнить внутреннюю пустоту.

«Хотел как лучше, а получилось как всегда – типичная установка таких людей. В глубине души это попытка доказать свою нужность и полезность другим», — сказал психолог.

Чтобы избавиться от пищевого насилия, Кичаев советует мягко, но уверенно отказывать, если навязчиво предлагают еду, и при этом не терять доброжелательности.

«Можно использовать метафоры или юмор: «Сейчас моё настроение не подходит для еды, а лучше бы я «поглотил» немного духовной пищи». Главное – сохранять дружелюбие и любовь, но не позволять заботе переходить в принуждение», — резюмировал специалист.

Ранее Life.ru писал, что россияне всё чаще принимают «Оземпик» без назначения врача, надеясь быстро похудеть. Врачи предупреждают, что это может привести к гормональным сбоям и серьёзным проблемам со здоровьем.