Глупые шутки одноклассников о весе довели 13-летнюю россиянку до реанимации
78.ru: В Петербурге девочка попала в реанимацию после попытки быстро похудеть
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В Санкт-Петербурге семиклассница оказалась в реанимации из-за отравления таблетками. Школьница пыталась похудеть из-за насмешек одноклассников, пишет 78.ru.
По данным издания, девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии вечером 17 мая. Медики диагностировали у 13-летней школьницы отравление лекарствами, после чего отправили в реанимацию. В ходе проверки выяснилось, что подросток уже год состоит на учёте в ПНД с диагнозом «нервная анорексия, РПП (расстройство приёма пищи)».
Школьнице назначили антидепрессанты, однако курс лечения прошёл. На днях кто-то из одноклассников обидно пошутил про вес девочки. Она расстроилась и решила выпить большое количество таблеток, чтобы побыстрее скинуть лишние килограммы. Полиция проводит проверку.
А ранее Life.ru писал, что восьмиклассница выпила несколько таблеток для похудения и попала в больницу Читы. Пострадавшая съела много распиаренных в TikTok БАДов, так как переживала из-за лишнего веса.