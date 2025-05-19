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19 мая, 15:11

Глупые шутки одноклассников о весе довели 13-летнюю россиянку до реанимации

78.ru: В Петербурге девочка попала в реанимацию после попытки быстро похудеть

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

В Санкт-Петербурге семиклассница оказалась в реанимации из-за отравления таблетками. Школьница пыталась похудеть из-за насмешек одноклассников, пишет 78.ru.

По данным издания, девочка попала в больницу в тяжёлом состоянии вечером 17 мая. Медики диагностировали у 13-летней школьницы отравление лекарствами, после чего отправили в реанимацию. В ходе проверки выяснилось, что подросток уже год состоит на учёте в ПНД с диагнозом «нервная анорексия, РПП (расстройство приёма пищи)».

Школьнице назначили антидепрессанты, однако курс лечения прошёл. На днях кто-то из одноклассников обидно пошутил про вес девочки. Она расстроилась и решила выпить большое количество таблеток, чтобы побыстрее скинуть лишние килограммы. Полиция проводит проверку.

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А ранее Life.ru писал, что восьмиклассница выпила несколько таблеток для похудения и попала в больницу Читы. Пострадавшая съела много распиаренных в TikTok БАДов, так как переживала из-за лишнего веса.

Дарья Нарыкова
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