14 мая, 11:16

Новым уполномоченным по правам человека стала депутат Госдумы Яна Лантратова

Обложка © Life.ru

Депутата Госдумы Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России. «За» в ходе тайного голосования выступил 301 депутат, против проголосовали четыре человека, двое воздержались.

Лантратова уже принесла присягу и вступила в должность.

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — зачитала она текст присяги в ходе заседания ГД.

«Миссия, крест, голгофа»: Захарова заявила, что Лантратова справится с постом омбудсмена

Напомним, срок полномочий Татьяны Москальковой на этом посту истёк в апреле 2026 года. Она занимала должность омбудсмена 10 лет. Сегодня депутаты ГД проводили её аплодисментами. На должность претендовали три кандидата от парламентских фракций: Артём Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова, выдвинутая «Справедливой Россией».

Путин поблагодарил Москалькову за 10 лет работы на посту омбудсмена

Александра Вишнякова
