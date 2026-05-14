Татьяна Москалькова покинула пост омбудсмена спустя 10 лет службы

Татьяна Москалькова приняла решение завершить работу на посту уполномоченного по правам человека в России после десяти лет службы. Вопрос о назначении нового омбудсмена Госдума рассмотрит на пленарном заседании, сообщили в нижней палате парламента.

Депутаты проводили Москалькову аплодисментами. Её полномочия истекли в апреле 2026 года. На должность претендуют три кандидата от парламентских фракций. В список вошли Артём Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова, выдвинутая «Справедливой Россией».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Москалькову за работу и отметил вклад в развитие института омбудсмена. По его словам, за последние годы структура стала эффективнее заниматься защитой прав граждан.

«Москалькова Татьяна Николаевна именно 10 лет возглавляла этот важный правозащитный институт. И мы говорим ей слова благодарности, многое сделано для того, чтобы именно человек стоял во главе повестки работы этого института», — сказал Володин.

Он также отметил, что благодаря работе Москальковой и Эллы Памфиловой деятельность омбудсменов сосредоточилась на вопросах прав человека, а не на политической повестке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил правозащитницу за десятилетний труд на посту уполномоченного по правам человека. Он отметил масштаб и сложность вопросов, которыми занимается аппарат уполномоченного. Согласно законодательству, полномочия федерального омбудсмена не могут быть продлены.