Свадьба отменяется… но только у мошенников: Невестам устроили «развод» через Госуслуги

В России появилась новая схема обмана с использованием поддельных уведомлений от «Госуслуг». Мошенники сообщают невестам об отмене регистрации брака и пытаются заманить их на фишинговые сайты.

Мошенники начали рассылать невестам фальшивые письма об отмене регистрации брака. Фото © Telegram / Baza

Несколько жительниц Владивостока получили письма, которые внешне практически не отличались от официальных сообщений портала «Госуслуги». В уведомлениях указывались реальные данные о предстоящей регистрации: дата, место проведения церемонии и конкретное отделение загса.

При этом в сообщении говорилось, что заявление якобы отменили по решению ведомства, уточняет Baza. Для уточнения информации получателям предлагали перейти по ссылке, которая вела на подозрительный сайт. После обращения в загс выяснилось, что никаких изменений не произошло — регистрация брака должна была пройти в назначенный день и время.

Правоохранители ранее неоднократно предупреждали о подобных схемах. Получив доступ к аккаунтам на «Госуслугах», злоумышленники могут пытаться похитить деньги или оформить кредиты на имя владельцев кабинетов. Проверять информацию о заявлениях рекомендуется только через официальное приложение или сайт портала.

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