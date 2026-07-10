Свадьба отменяется… но только у мошенников: Невестам устроили «развод» через Госуслуги
Мошенники начали рассылать невестам фальшивые письма об отмене регистрации брака
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В России появилась новая схема обмана с использованием поддельных уведомлений от «Госуслуг». Мошенники сообщают невестам об отмене регистрации брака и пытаются заманить их на фишинговые сайты.
Мошенники начали рассылать невестам фальшивые письма об отмене регистрации брака. Фото © Telegram / Baza
Несколько жительниц Владивостока получили письма, которые внешне практически не отличались от официальных сообщений портала «Госуслуги». В уведомлениях указывались реальные данные о предстоящей регистрации: дата, место проведения церемонии и конкретное отделение загса.
При этом в сообщении говорилось, что заявление якобы отменили по решению ведомства, уточняет Baza. Для уточнения информации получателям предлагали перейти по ссылке, которая вела на подозрительный сайт. После обращения в загс выяснилось, что никаких изменений не произошло — регистрация брака должна была пройти в назначенный день и время.
Правоохранители ранее неоднократно предупреждали о подобных схемах. Получив доступ к аккаунтам на «Госуслугах», злоумышленники могут пытаться похитить деньги или оформить кредиты на имя владельцев кабинетов. Проверять информацию о заявлениях рекомендуется только через официальное приложение или сайт портала.
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