Красивую дату 07.07.2027 разобрали за секунды: Петербуржцы устроили свадебную гонку

В главном дворце бракосочетания Санкт-Петербурга желающие пожениться в красивую дату 7 июля 2027 года заняли все доступные слоты почти сразу после открытия записи. Об этом пожаловалась россиянка Ксения в своих соцсетях.

Россиянка Ксения, которая не успела подать заявление в ЗАГС. Видео © TikTok/ / filipchuk_brow

Речь идёт о Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Будущие супруги из разных регионов страны заранее ждали начала приёма заявлений, чтобы успеть забронировать желаемый день. Приём заявок стартовал в полночь по московскому времени. Уже через несколько мгновений свободных мест на 07.07.2027 практически не осталось.

По правилам подать заявление на регистрацию брака можно за 365 дней до выбранной даты. Именно поэтому многие пары заранее готовятся к открытию записи на популярные дни. Как рассказали будущие молодожёны, в первом дворце уже полностью заняли весь июль следующего года, доступный для оформления заявлений. Похожая ситуация сложилась и во Дворце бракосочетания №2 на Фурштатской улице. Там после старта записи сохранилось лишь несколько свободных вечерних вариантов.

Ранее в Москве прошла первая в городе церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Необычное мероприятие состоялось в Пушкинской библиотеке, где «союз» заключили два робота — Роберт и Матильда. Один из участников церемонии представляет образ офисного сотрудника и блогера, а вторая модель выполнена в образе балерины.