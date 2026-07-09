В Москве впервые сыграли свадьбу гуманоидные роботы

В Москве в Пушкинской библиотеке впервые состоялась церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Кадры с необычным событием передало Агентство «Москва».

В Москве впервые сыграли свадьбу роботов-гуманоидов. Видео © Telegram / Агентство «Москва»

В брак вступили Роберт, представляющий типаж офисного сотрудника и блогера, а также балерина Матильда. Ранее это модели продемонстрировали на ПМЭФ-2026.

«Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы станем свидетелями уникального события — первой церемонии бракосочетания гуманоидных роботов Роберта и Матильды. Их объединили не только современные технологии, но и общие ценности: стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству. Поприветствуем наших молодожёнов», – объявила ведущая торжества Мария Пантюхина.

Механические жених и невеста принесли друг другу клятвы верности. Роберт пообещал быть надёжным партнёром во всех алгоритмах жизни, а Матильда поклялась вдохновлять супруга на новые открытия и беречь связь в каждом цикле времени.

Обручальные браслеты прямо к алтарю доставил их домашний питомец — робопёс по кличке Догматик. После обмена символическими украшениями ведущая объявила молодожёнов роботосупругами на основании полной совместимости версий и успешной синхронизации систем.

Заместитель генерального директора компании-разработчика IT-Imperial Анна Багдасарян пояснила, что подобные мероприятия привлекают внимание к сложной гуманоидной робототехнике. Она также подчеркнула, что автоматизация труда в постиндустриальном обществе способна высвободить для человека огромный ресурс времени, который можно направить на культуру и гармонизацию.

Ранее сообщалось, что два антропоморфных робота впервые провели полноценные хирургические вмешательства на животных. Эксперимент состоял из двух сложных процедур на крупных млекопитающих, не относящихся к приматам. В первой операции тандем из механического хирурга и человека-ассистента успешно справился с удалением желчного пузыря. Вторая манипуляция прошла уже под контролем исключительно двух роботов, действовавших в операционной бок о бок без прямого участия людей.