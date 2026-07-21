Юрист рассказала, кому при разводе достанется подаренная родителями квартира

Всё имущество, нажитое в браке, по умолчанию считается совместным (ст. 34 СК РФ). Однако с подаренной квартирой всё зависит от оформления. Этот момент в беседе с «Газетой.ru» объяснила адвокат Айана Новикова.

Если родители передали квартиру без оформления договора дарения на конкретного человека — при разводе она делится пополам. Если договор оформлен только на сына или дочь — квартира становится личной собственностью одаряемого (п. 1 ст. 36 СК РФ) и при разводе не делится. Договор должен быть нотариально заверен.

Второй супруг может получить компенсацию, если вкладывал личные или общие деньги в капремонт или реконструкцию, значительно увеличившие стоимость квартиры.

«Такие вложения придётся подтвердить документами: чеками, договорами, квитанциями, актами выполненных работ», — пояснила Новикова.

Суд всегда учитывает основание получения имущества и источники средств на его улучшение. Квартира не считается совместной, если получена по дарению, наследству или приватизации, а также куплена на личные деньги одного из супругов. Супруги могут изменить порядок брачным договором, заключила она.

Ранее Life.ru рассказывал, что с конца 2024 года договор дарения квартиры между гражданами нужно обязательно заверять у нотариуса, иначе Росреестр не зарегистрирует переход прав. К примеру, жильё, купленное в браке, нельзя подарить без нотариального согласия второго супруга.