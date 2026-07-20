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Регион
20 июля, 09:33

Адвокат сняла все вопросы о продаже бывшей квартиры Долиной за 112 млн

Адвокат Лурье опровергла данные о продаже бывшей квартиры Долиной в Хамовниках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полина Лурье не собирается продавать квартиру в Хамовниках стоимостью в 112 млн рублей, из-за которой ранее судилась с Ларисой Долиной. Об этом «Известиям» заявила адвокат предпринимательницы Светлана Свириденко.

Ранее появилась информация, что собственница якобы решила избавиться от недвижимости. СМИ писали, что для жилья уже нашли потенциального покупателя и стороны ведут переговоры.

«Полина квартиру не продаёт», — опровергла эти сведения защитница.

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Скандальная история началась в 2024 году, когда мошенники убедили Долину продать жилплощадь в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Покупательницей стала Лурье, однако певица позднее оспорила сделку и через суд вернула себе право собственности. Разбирательство продолжалось больше года. В декабре 2025-го Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и оставил недвижимость предпринимательнице. Теперь её представитель подчёркивает, что расставаться с квартирой хозяйка не планирует.

А в июне Долина подала иск на 176 миллионов рублей к фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Певица потребовала возместить ущерб, причинённый преступлением.

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Полина Никифорова
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