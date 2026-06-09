Иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей поступил в суд

Иск певицы Ларисы Долиной к мошенникам, которые обманули её и лишили крупной суммы денег, поступил в Лефортовский районный суд Москвы.

Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.

«В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основа Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением», — говорится в сообщении.

Согласно исковому заявлению, ранее Балашихинский городской суд признал за Долиной право на возмещение вреда в размере 176 141 000 рублей.

Приговор по делу вынесли в конце ноября 2025 года. Тогда четырёх фигурантов аферы с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы приговорили к срокам от четырёх до семи лет лишения свободы.

По версии суда, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа вместе с неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 млн рублей.

Кроме того, Долина лишилась права на квартиру в центре Москвы. Её рыночная стоимость превышала 138 млн рублей.

Общий ущерб с учётом банковских комиссий и расходов на сделку следствие оценило в 317 млн рублей.

В 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев убеждали её выполнять их требования. Звонки поступали с Украины. Аферисты заверили Долину, что ей нужно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Под этим предлогом певица лишилась всех сбережений. Затем артистку также убедили продать квартиру за 112 млн.