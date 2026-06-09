Иск Долиной к мошенникам на 176 млн рублей поступил в суд
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Иск певицы Ларисы Долиной к мошенникам, которые обманули её и лишили крупной суммы денег, поступил в Лефортовский районный суд Москвы.
Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы в мессенджере MAX.
«В Лефортовский районный суд города Москвы 8 июня 2026 года поступил иск Долиной Ларисы Александровны к Цырульниковой Анжеле Николаевне, Леонтьеву Дмитрию Михайловичу, Каменецкому Артуру Ильдаровичу и Основа Андрею Дмитриевичу о возмещении вреда, причиненного преступлением», — говорится в сообщении.
Согласно исковому заявлению, ранее Балашихинский городской суд признал за Долиной право на возмещение вреда в размере 176 141 000 рублей.
Приговор по делу вынесли в конце ноября 2025 года. Тогда четырёх фигурантов аферы с квартирой в Ксеньинском переулке в центре Москвы приговорили к срокам от четырёх до семи лет лишения свободы.
По версии суда, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа вместе с неустановленными соучастниками похитили у певицы более 175 млн рублей.
Кроме того, Долина лишилась права на квартиру в центре Москвы. Её рыночная стоимость превышала 138 млн рублей.
Общий ущерб с учётом банковских комиссий и расходов на сделку следствие оценило в 317 млн рублей.
В 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев убеждали её выполнять их требования. Звонки поступали с Украины. Аферисты заверили Долину, что ей нужно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Под этим предлогом певица лишилась всех сбережений. Затем артистку также убедили продать квартиру за 112 млн.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.