29 мая, 14:29

Долина захотела, чтобы по её биографии сняли фильм

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что хочет увидеть свою биографию на экране. По словам певицы, проект может выйти в формате фильма или сериала. Она уточнила, что обсуждение уже началось.

«Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведём переговоры на этот счёт», цитирует Долину РИА «Новости».

Долина известна не только музыкальной карьерой, но и работой в театре. В разные годы исполнительница участвовала в постановках и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж».

В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке. Там она задействована сразу в нескольких сценических проектах.

Долина перенесла концерт в Москве ради выступления на дне города в Петербурге

Ранее Лариса Долина рассказала, что перенесла серьёзную операцию на позвоночнике. Причиной хирургического вмешательства стали значительные нагрузки, полученные во время театральной деятельности.

Полина Никифорова
