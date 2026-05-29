Долина захотела, чтобы по её биографии сняли фильм

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что хочет увидеть свою биографию на экране. По словам певицы, проект может выйти в формате фильма или сериала. Она уточнила, что обсуждение уже началось.

«Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведём переговоры на этот счёт», — цитирует Долину РИА «Новости».

Долина известна не только музыкальной карьерой, но и работой в театре. В разные годы исполнительница участвовала в постановках и мюзиклах, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж».

В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке. Там она задействована сразу в нескольких сценических проектах.

Ранее Лариса Долина рассказала, что перенесла серьёзную операцию на позвоночнике. Причиной хирургического вмешательства стали значительные нагрузки, полученные во время театральной деятельности.