Долина перенесла концерт в Москве ради выступления на дне города в Петербурге
© Instagram / larisa.dolina.official
Сольный музыкальный вечер Ларисы Долиной, запланированный на 25 мая в московском баре Petter, внезапно перенесли на неделю. В освободившуюся дату теперь выступит Александр Буйнов. Причиной срочного изменения графика стало приглашение певицы на День города в Санкт-Петербурге, пишет Mash.
Представитель звезды не уточнил, на какой именно площадке в Северной столице состоится выступление. Более того, сами петербургские организаторы праздника оказались ничем не осведомлены о грядущем визите певицы и её тайном концерте.
Напомним, в конце апреля Долину госпитализировали из съёмной квартиры с невыносимой болью в спине. Переехать туда артистке пришлось после выселения из прежнего жилья в Хамовниках. Позже народная артистка заявила, что чувствует себя прекрасно, тем самым опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем. Директор певицы Сергей Пудовкин уже тогда опровергал эти данные, заверяя, что с ней всё в порядке, а сама артистка подтвердила, что у неё всё хорошо и она чувствует себя отлично.
