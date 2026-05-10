Джинсы за 3 млн и туфелька за 550: Как Стас Михайлов, Долина и Asti шикуют, пока вы в кредитах Оглавление Стас Михайлов: джинсы за 3 млн Слава: миллионы на запястье Долина: «Я не гоняюсь за брендами» Anna Asti: как выгулять 16 млн Алсу: Золушка с туфелькой за полмиллиона Регина Тодоренко: наряд дороже вашей зарплаты Почему звёзды не извиняются за тяжёлый люкс? Пока рядовые россияне во время кризиса потуже затягивают пояса и вешают на себя кредитное ярмо, наши знаменитости спускают миллионы на одежду и сумочки. Кто из звёзд хвастается дорогими покупками — в материале Life.ru. 9 мая, 21:45

Стас Михайлов: джинсы за 3 млн

Любимый певец многих дам бальзаковского возраста Стас Михайлов удивил поклонников на премии «Шансон года», появившись в очередных джинсах бренда Chrome Hearts стоимостью до 3,2 млн рублей. Такие джинсы в основном популярны среди американских рэперов. Однако российский певец не скрывает своей любви к люксу. Он также покупает броши за 300 тысяч рублей и обувь за 100 тысяч.

На вопросы журналистов о тратах артист отвечает прямо: «Не задумываюсь вообще о таких моментах. Это рабочая вещь, мне в ней удобно, я сейчас именно так себя ощущаю».

Слава: миллионы на запястье

В марте этого года певица Слава на концерте всё того же Стаса Михайлова продемонстрировала дорогие часы от швейцарского бренда Chopard из коллекции La Strada. Изделие из 18-каратного белого золота с бриллиантами оценивается примерно в 7,8 млн рублей. К своему образу артистка добавила серьги Amina Muaddi с синими кристаллами.

Долина: «Я не гоняюсь за брендами»

Певица Лариса Долина после скандала с квартирой призналась в любви бренду Schiaparelli. Звезда появилась на премии BraVo в Большом театре в наряде этого дома, украшения и сумки которого стоят от 400 тысяч до 2 миллионов рублей и выше.

При этом артистка уточнила, что выбирает вещи не из-за бренда: «Я не гоняюсь за брендами. Если это слишком дорого, я не беру. Не потому что мне жалко денег, а потому что я знаю, что это платье или украшение когда-нибудь выйдет из моды».

Anna Asti: как выгулять 16 млн

На музыкальной премии «Жара», которая прошла в апреле этого года, певица Anna Asti появилась на ковровой дорожке в продуманном до мелочей образе, общая стоимость которого приблизилась к 16 миллионам рублей.

Артистка появилась на красной дорожке в изысканном чёрном платье от Tom Ford, которое обошлось ей в более чем 600 тысяч рублей. Дополнила свой образ она ювелирными изделиями от российского модного дома, совокупная цена которых достигла внушительных 15,3 миллиона рублей.

Алсу: Золушка с туфелькой за полмиллиона

В ноябре 2025 года на юбилее «Русского радио» певица Алсу вышла в свет в элегантном образе с клатчем Balenciaga в виде серебряной туфельки Золушки за 550 тысяч рублей.

Этот аксессуар впервые показали на подиуме два года назад — тогда бренд выпустил только чёрную версию.

Регина Тодоренко: наряд дороже вашей зарплаты

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко в декабре 2025 года вышла в свет в наряде почти за два миллиона рублей.

Платье-пиджак за 250 тысяч, босоножки Jimmy Choo за 62,1 тысячи, браслет Cartier за 1,3 млн. Общая сумма её образа составила более 1,6 млн рублей.

Почему звёзды не извиняются за тяжёлый люкс?

В период кризиса показная трата огромных сумм кажется неуместной. Но звёзды считают, что у них есть веские причины сохранять верность люксовым брендам.

Во-первых, для них образ как часть профессии. Это не просто прихоть, а инструмент работы. Эффектный наряд помогает привлечь внимание к персоне, создать запоминающийся имидж и даже продвинуть карьеру. Публика ждёт от знаменитостей яркости и блеска — и те вынуждены соответствовать ожиданиям. Во-вторых, это инвестиции в себя. Дорогие вещи часто служат артистам годами, становясь частью их узнаваемого стиля. К тому же качественная одежда и аксессуары лучше выглядят и дольше служат, чем масс‑маркет. И в-третьих, маркетинг и партнёрства. Нередко артисты и блогеры получают люксовые вещи не за деньги, а в рамках рекламных контрактов или коллабораций. Бренды заинтересованы в том, чтобы их продукцию демонстрировали известные люди, — это повышает престиж марки и стимулирует продажи.

Но, конечно, демонстрация богатства, как правило, вызывает только отторжение у большей части аудитории. Поклонники негодуют, что кому-то не хватает денег, а кто-то вот так легко тратит огромные суммы.

