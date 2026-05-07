Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что чувствует себя прекрасно, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем. Соответствующее заявление певица сделала во время общения с РИА «Новости».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация в том, что артистке стало плохо в её московской квартире и она вызывала скорую помощь из-за болей в спине. Директор Долиной Сергей Пудовкин тогда же опроверг эти данные, заверив, что с певицей всё в порядке.

«У меня всё хорошо. Как видите, чувствую себя отлично», — заявила народная артистка.

Несмотря на возникшие слухи, исполнительница продолжает работать согласно своему графику. Так, в среду Долина приняла участие в праздничном концерте «Голоса Победы». Вместе с юными вокалистами из Донецка и Луганска она исполнила легендарную песню «Катюша». Зрители горячо приветствовали артистку и наградили её бурными аплодисментами. Согласно данным афиш выступлений, Лариса Долина даст ещё восемь концертов до конца 2026 года. Ближайшие даты выступлений — 25 мая и 26 июля. Оба мероприятия запланированы в Москве. Цена билетов начинается от 9,5 тысяч рублей. Максимальная стоимость за посещение шоу — 18,5 тысяч.