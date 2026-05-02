С фигурантов дела Ларисы Долиной взыскивают свыше 21 млн рублей

Двое осуждённых за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной должны выплатить больше 21 миллиона рублей — это штрафы и компенсации. Об этом сообщили судебные приставы.

Речь идёт об Анжеле Цырульниковой и Дмитрии Леонтьеве. В ноябре 2025 года Балашихинский суд приговорил их к реальным срокам — от четырёх до семи с лишним лет. Они обманули певицу с её квартирой в центре Москвы.

На Цырульникову завели три исполнительных производства по взысканиям: два — на общую сумму 12,1 миллиона рублей за ущерб от преступления и одно — на 1,1 миллиона рублей штрафа. Отдельно с неё пытаются взыскать ещё 1,2 миллиона рублей кредитных долгов и почти 90 тысяч исполнительского сбора. Но по пяти другим кредитным долгам взыскать деньги не удалось — не нашли ни саму должницу, ни её имущество.

У Леонтьева с апреля 2026 года взыскивают 900 тысяч рублей уголовного штрафа. А с января 2020 года по март 2026 года на него завели четыре производства на общую сумму больше 5,5 миллиона рублей. Также он должен почти 82 тысячи рублей штрафов и ущерба, а исполнительские сборы по этим решениям превышают 10 тысяч. Плюс ещё 6,5 тысячи рублей в пользу бюджета России.

История с обманом Ларисы Долиной началась ещё в 2024 году. Певица стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев убеждали её выполнять их требования. О случившемся стало известно 3 августа. Злоумышленники звонили артистке с территории Украины. С апреля по июнь аферисты уверяли Долину, что ей нужно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Под этим предлогом певица лишилась всех сбережений. На этом мошенническая схема не закончилась. Артистку также убедили продать квартиру за 112 млн.