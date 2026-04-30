Иск Ларисы Долиной к мошенникам передали в другой суд
Обложка © Сергей Карпухин/ТАСС
Суд в Подмосковье принял решение по делу певицы Лариса Долина. Её иск о возмещении ущерба на 176 миллионов рублей передали в другой суд.
Ранее заявление рассматривал Балашихинский суд Московской области. Однако дело решили направить в Лефортовский районный суд Москвы, сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
«Передать дело по иску в Лефортовский районный суд по подсудности», — огласил решение судья.
Иск связан с делом о мошенничестве. Ответчиками выступают, в том числе, курьер Анжела Цырульникова и другие фигуранты. Иск будет рассматриваться по месту жительства.
История с обманом Ларисы Долиной началась ещё в 2024 году. Певица стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев убеждали её выполнять их требования. О случившемся стало известно 3 августа. Злоумышленники звонили артистке с территории Украины. С апреля по июнь аферисты уверяли Долину, что ей нужно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Под этим предлогом певица лишилась всех сбережений. На этом мошенническая схема не закончилась. Артистку также убедили продать квартиру, что сделало ущерб ещё более серьёзным.
