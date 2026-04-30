Иск Ларисы Долиной к мошенникам передали в другой суд

История с обманом Ларисы Долиной началась ещё в 2024 году. Певица стала жертвой телефонных мошенников, которые несколько месяцев убеждали её выполнять их требования. О случившемся стало известно 3 августа. Злоумышленники звонили артистке с территории Украины. С апреля по июнь аферисты уверяли Долину, что ей нужно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Под этим предлогом певица лишилась всех сбережений. На этом мошенническая схема не закончилась. Артистку также убедили продать квартиру, что сделало ущерб ещё более серьёзным.