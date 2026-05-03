Народная артистка России Лариса Долина даст ещё восемь концертов до конца 2026 года. Такая информация следует из афиш выступлений, размещённых на сайте певицы. Ближайшие даты концертов — 25 мая и 26 июля. Оба мероприятия запланированы в Москве.

Каждое выступление продлится около двух часов. Цена билетов начинается от 9,5 тысяч рублей. Максимальная стоимость за посещение шоу — 18,5 тысяч. Летом у Долиной пока нет запланированных концертов, в следующий раз она выйдет на сцену уже осенью.

И, наконец, Долина представит свою большую сольную программу «Юбилей в кругу друзей» ещё как минимум четыре раза до конца года. Мероприятия состоятся в Коломне, Брянске, Обнинске и Санкт-Петербурге в ноябре.

Ранее директор Ларисы Долиной заявил, что здоровье певицы не вызывает опасений. Так он прокомментировал вызов скорой к артистке. Он подчеркнул, что звезда не будет отказываться от концертов. Сейчас Долиной 70 лет.