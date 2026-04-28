Директор Долиной заявил, что здоровье певицы не вызывает опасений

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал публикации о вызове скорой помощи. Как он заявил ТАСС, состояние артистки является хорошим. В связи с этим запланированное на среду выступление в Москве всё же состоится.

«Состояние Ларисы Долиной хорошее, но в такую погоду нам всем нужна медицинская помощь. Если серьёзно: всё нормально. Спасибо за беспокойство», — отметил он.

Представитель певицы также призвал журналистов соблюдать профессиональную этику в отношении знаменитостей и с уважением относиться к персональным данным, особенно когда речь идёт о медицине.

Напомним, Лариса Долина почувствовала недомогание в своей московской квартире. Она обратилась за медицинской помощью, вызвав бригаду скорой. Предварительной причиной ухудшения самочувствия названа сильная боль в спине. Также отмечается, что боли, отдающие в ногу, удерживали артистку в постели на протяжении нескольких часов.