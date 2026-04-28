Долина переехала в квартиру за 700 тысяч рублей в месяц, где жил Стивен Сигал

Лишившись собственных апартаментов в Хамовниках, Лариса Долина теперь снимает жильё и перебралась в квартиру, где когда-то проживал Стивен Сигал. Эти данные приводит телеграм-канал Mash.

Новым прибежищем певицы стала расположенная на четвёртом этаже элитного ЖК в Гагаринском районе Москвы квартира площадью 235 квадратных метров, владелец которой — топ-менеджер крупной энергетической компании. Аренда этого объекта обходится как минимум в 700 тысяч рублей в месяц, и именно тут раньше жил голливудский актёр, переехавший в Россию.

Соседи утверждают, что ремонтные работы сейчас идут полным ходом, хотя саму артистку лично никто ни разу не замечал. Зато слухи о её новоселье, по словам жильцов дома, уже разносятся по всему зданию.

Именно в этой квартире певице внезапно стало плохо. Она сетовала на сильную боль в спине, но ложиться в больницу отказалась.

Стоит напомнить, что 3 августа 2024-го всплыли данные о том, как Долина угодила в сети телефонных мошенников, звонивших ей с украинской территории. С апреля по июнь злоумышленники уговорили артистку отправить все накопления на так называемый безопасный счёт. В результате певица осталась без единого рубля из сбережений и вынуждена была отдать собственную квартиру после долгих судебных разбирательств.