Долина переехала в квартиру за 700 тысяч рублей в месяц, где жил Стивен Сигал

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Лишившись собственных апартаментов в Хамовниках, Лариса Долина теперь снимает жильё и перебралась в квартиру, где когда-то проживал Стивен Сигал. Эти данные приводит телеграм-канал Mash.

Лариса Долина переехала в квартиру Стивена Сигала. Видео © Telegram / Mash

Новым прибежищем певицы стала расположенная на четвёртом этаже элитного ЖК в Гагаринском районе Москвы квартира площадью 235 квадратных метров, владелец которой — топ-менеджер крупной энергетической компании. Аренда этого объекта обходится как минимум в 700 тысяч рублей в месяц, и именно тут раньше жил голливудский актёр, переехавший в Россию.

Соседи утверждают, что ремонтные работы сейчас идут полным ходом, хотя саму артистку лично никто ни разу не замечал. Зато слухи о её новоселье, по словам жильцов дома, уже разносятся по всему зданию.

Именно в этой квартире певице внезапно стало плохо. Она сетовала на сильную боль в спине, но ложиться в больницу отказалась.

Обманувшие Долину мошенники активно использовали криптокошельки
Обманувшие Долину мошенники активно использовали криптокошельки

Стоит напомнить, что 3 августа 2024-го всплыли данные о том, как Долина угодила в сети телефонных мошенников, звонивших ей с украинской территории. С апреля по июнь злоумышленники уговорили артистку отправить все накопления на так называемый безопасный счёт. В результате певица осталась без единого рубля из сбережений и вынуждена была отдать собственную квартиру после долгих судебных разбирательств.

Вероника Бакумченко
