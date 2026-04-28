Невыносимая боль: Лариса Долина вызвала скорую в Москве

Лариса Долина почувствовала недомогание в своей московской квартире. Как сообщает Telegram-канал Mash , певица обратилась за медицинской помощью, вызвав бригаду скорой. Предварительной причиной ухудшения самочувствия названа сильная боль в спине.

Ранее сообщалось, что около полусотни зрителей демонстративно покинули зал во время выступления Ларисы Долиной в Петербурге. Артистка должна была ставить финальную точку в концертной программе джазового фестиваля. Однако сразу после того, как Долина завершила первую композицию, часть публики стала подниматься с мест и направляться к выходу, не дожидаясь окончания выступления.