Лариса Долина рассказала, что перенесла серьёзную операцию на позвоночнике

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о перенесённой операции на позвоночнике. Причиной хирургического вмешательства стали значительные нагрузки, полученные во время театральной деятельности. Артистка поделилась этой информацией с журналистами на пресс-бранче, организованном в связи с обновленными правилами премии «Золотой граммофон».

Долина уточнила, что операция касалась именно позвоночника, но заверила присутствующих, что сейчас её самочувствие удовлетворительное.

«Ещё у меня была не очень приятная ситуация, я перенесла операцию. <…> Это всё позвоночник», — сказала Долина.

Артистка объяснила, что ее проблемы со здоровьем вызваны интенсивной работой. Она отметила, что главная женская роль в спектакле «Суини Тодд» в Театре на Таганке требует постоянных подъемов и спусков по лестнице около 30 раз за постановку, что является значительной физической нагрузкой. К счастью, сейчас у неё есть передышка от концертов, которая продлится до конца июля. В этот период она сосредоточена на подготовке своих студентов в Академии Долиной к государственным экзаменам.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина даст ещё восемь концертов до конца 2026 года. Такая информация следует из афиш выступлений, размещённых на сайте певицы.