28 мая, 11:43

Лариса Долина рассказала, что перенесла серьёзную операцию на позвоночнике

Долина перенесла операцию на позвоночнике после изнурительных репетиций в театре

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о перенесённой операции на позвоночнике. Причиной хирургического вмешательства стали значительные нагрузки, полученные во время театральной деятельности. Артистка поделилась этой информацией с журналистами на пресс-бранче, организованном в связи с обновленными правилами премии «Золотой граммофон».

Долина уточнила, что операция касалась именно позвоночника, но заверила присутствующих, что сейчас её самочувствие удовлетворительное.

«Ещё у меня была не очень приятная ситуация, я перенесла операцию. <…> Это всё позвоночник», — сказала Долина.

Артистка объяснила, что ее проблемы со здоровьем вызваны интенсивной работой. Она отметила, что главная женская роль в спектакле «Суини Тодд» в Театре на Таганке требует постоянных подъемов и спусков по лестнице около 30 раз за постановку, что является значительной физической нагрузкой. К счастью, сейчас у неё есть передышка от концертов, которая продлится до конца июля. В этот период она сосредоточена на подготовке своих студентов в Академии Долиной к государственным экзаменам.

С фигурантов дела Ларисы Долиной взыскивают свыше 21 млн рублей

Ранее сообщалось, что Лариса Долина даст ещё восемь концертов до конца 2026 года. Такая информация следует из афиш выступлений, размещённых на сайте певицы.

