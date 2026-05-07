7 мая, 11:45

«Казнить нельзя помиловать»: Долина записала трек про свою судьбу-злодейку

Обложка © Telegram / Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина анонсировала выход новой песни под названием «Момент истины», релиз которой состоится 8 мая. В треке артистка поёт про выбор между «казнить» и «помиловать».

Певица записала композицию со слезами на глазах — она посвящена судьбе-злодейке и печально известной «нехорошей» квартире. По всей видимости, в песне идёт речь о той самой жилплощади, из-за которой звезда попала в судебные тяжбы. Уже понятно, что Долина вложила в трек личные переживания, связанные с громкой историей.

Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем

История началась ещё в 2024 году — мошенники, прикинувшись силовиками и банкирами, развели певицу на 317 миллионов рублей, в том числе заставили её продать элитную квартиру. Верховный суд РФ признал сделку по продаже квартиры законной и обязал певицу выехать. А на днях артистка подала иск на сумму более 176 миллионов рублей к четырём фигурантам — Андрею Основе, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Анжеле Цырульниковой.

Анастасия Никонорова
