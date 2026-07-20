Лурье хочет перепродать купленную у Долиной квартиру на 90 млн дороже

Квартира в Хамовниках, за которую почти год судились Полина Лурье и Лариса Долина, снова ищет хозяина. По данным Mash, самый медийный объект столичной недвижимости выставили на продажу с ценником от 200 миллионов рублей.

Любопытно, что после триумфа в Верховном суде новая собственница так и не въехала в пятикомнатные апартаменты площадью 236 квадратных метров. Для жилья уже подготовили дизайн-проект и планировали начать ремонт к лету, однако работы так и не стартовали.

Теперь Лурье намерена тихо избавиться от лота, опасаясь новой волны негатива. При этом внутри всё осталось нетронутым: мебель, антиквариат и даже паркет с инициалами певицы, которые Долина выкладывала для себя.

Покупателя тщательно проверяют через юристов, и сейчас обсуждается сделка со столичным миллионером.

Напомним, афера с недвижимостью Ларисы Долиной завершилась: в 2024 году мошенники под видом силовиков и банкиров выманили у певицы 317 миллионов рублей. В итоге организаторы схемы получили от четырёх до семи лет тюрьмы. Певица пыталась оспорить продажу квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей, но по решению суда жилплощадь официально перешла Полине Лурье в декабре 2025 года. Теперь всё выглядит так, будто единственной целью была перепродажа. А вот четверо фигурантов дела с приговором не согласились и попытались его оспорить.