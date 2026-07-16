Из Роспатента отозвали заявку с именем Долиной для сделок с недвижимостью

Заявка на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить», поданная на имя народной артистки России Ларисы Долиной, больше не рассматривается Роспатентом. Об этом пишет РИА «Новости».

Документы показывают, что бумаги поступили в феврале 2026 года. В качестве заявителя была указана Лариса Долина. Процедура не дошла до регистрации и завершилась отзывом. Под этим знаком планировалось предлагать услуги в сфере сделок с недвижимостью. Кроме того, его хотели использовать для консультаций по вопросам задолженности и для подготовки юридических документов.

Ранее представитель певицы Сергей Пудовкин назвал саму идею такой заявки глупостью и заявил, что имя артистки часто становится объектом насмешек. Поводом для повышенного внимания к этой истории стал спор, дошедший до суда, на фоне которого вокруг имени Долиной развернулось широкое обсуждение рисков на рынке недвижимости.

Ранее президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильём. Документ включает правовые позиции по спорам, где одна из сторон утверждает, что действовала под влиянием обмана — как в случае с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.