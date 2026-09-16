Мурашко: Лишь 44% дошкольников соблюдают норму физической активности

Только 44% российских детей дошкольного возраста соблюдают норму физической активности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на лекции «Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие» в Екатеринбурге.

«Больше 90% граждан нашей страны озабочены качеством рациона своего питания, озабочены своим здоровьем. И что самое главное, что этот тренд ежегодно растёт. Но при этом есть и абсолютно негативные вещи, которые говорят о том, что всего 44% детей дошкольного возраста соблюдают норму физической активности», — сказал глава Минздрава.

При этом Мурашко отметил растущий интерес россиян к своему здоровью и питанию: по его словам, качеством собственного рациона сегодня обеспокоены более 90% граждан.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько физической активности нужно детям и как подобрать безопасную нагрузку. Врач Екатерина Демьяновская отмечала, что при занятиях спортом важно учитывать возраст ребёнка и уровень его подготовки.