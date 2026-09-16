От бокса до киберспорта: Стало известно, что войдёт в школьную физ-ру в 2026/27 году

Физкультура останется обязательным предметом для российских школьников с первого по 11-й класс. Минпросвещения направило регионам методические рекомендации по преподаванию дисциплины в 2026/27 учебном году.

При этом набор спортивных модулей отличается в зависимости от возраста детей. В начальной школе доступны, в частности, подвижные шахматы, коньки и теннис. Плавание, тэг-регби и лёгкая атлетика предусмотрены как для младших школьников, так и для учеников 5–9-х классов.

В основной школе к перечню добавляются шахматы и компьютерный спорт. Последний присутствует и в программе для старшеклассников. При этом речь идёт о вариативном модуле, а не о замене обычных уроков физкультуры компьютерными играми. Федеральная программа позволяет включать его в выбираемую часть учебного плана, внеурочную деятельность или занятия школьных спортивных клубов.

Сразу на всех ступенях обучения доступны 24 общих спортивных модуля. Среди них самбо, гандбол, дзюдо, хоккей, футбол, бадминтон, скалолазание, спортивный туризм, бокс и тяжёлая атлетика.

В начальной школе федеральная программа предусматривает суммарно от 270 до 405 часов физкультуры в зависимости от учебного плана. Для 5–9-х классов при трёх занятиях в неделю рекомендовано 510 часов за пять лет. Если школа использует вариант с двумя уроками в неделю, объём составляет 340 часов.

В 10–11-х классах базовый учебный план предусматривает по два урока физкультуры в неделю — 136 часов за два года. В отдельных вариантах учебного плана нагрузка может быть увеличена.

При организации занятий школы должны учитывать состояние здоровья ребёнка и его медицинскую группу. Допустимую нагрузку необходимо подбирать с учётом медицинского заключения.

Ранее Life.ru рассказывал, какие предметы вошли в обязательную школьную программу на 2026/27 учебный год. В перечне для всех соответствующих ступеней обучения сохранилась и физическая культура.