Мизулина назвала учебник по физкультуре бесполезным кирпичом в рюкзаке школьника

Учебник по физкультуре будет бесполезной дополнительной нагрузкой в детском портфеле, который из без того довольно тяжёлый. Об этом заявила в своём телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Я вот в упор не понимаю, зачем вообще нужен учебник по физре. Дополнительный кирпич, который дети таскают в своём многокилограммовом рюкзаке», — написала глава ЛБИ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство одобрило единую программу обучения физической культуре для всех школ страны. Он отметил, что предмет «физкультура» не менее важен, чем все остальные.