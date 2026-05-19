Кравцов заявил об утверждении единой программы по физкультуре в школах РФ

Министерство просвещения России утвердило единую программу обучения физической культуре для всех школ страны. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на Всероссийском съезде учителей физкультуры, который проходит в Тульской области.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре», — сказал министр журналистам.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения запускает пилотный проект по усилению контроля за проведением всероссийской олимпиады школьников по аналогии с системой ЕГЭ: задания будут печататься непосредственно перед олимпиадой, а работы участников — сканироваться прямо в аудиториях. Проект уже запущен в двух субъектах РФ. Кравцов отметил, что ведомство продолжает совершенствовать механизмы для повышения прозрачности и качества процедур.