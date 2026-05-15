Мизулина разнесла Стерлигова, который обозвал выпускниц шлюхами из-за макияжа

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко раскритиковала скандальное заявление предпринимателя Германа Стерлигова, который оскорбительно высказался о современных выпускницах школ.

Поводом для скандала стало интервью Стерлигова изданию «Абзац». Бизнесмен назвал девушек, делающих яркий макияж на выпускной, шлюхами и сравнил их с «раскрашенными папуасами». Он также заявил, что индустрия красоты якобы использует в косметике биоматериалы, полученные в результате абортов.

«Можно только пожалеть тех девочек. Вернее, не девочек, а шлюх. Внешнее проявление этого безбожного скотства – это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах и в пирсинге», – заявил Стерлигов.

Мизулина сочла такие выпады бизнесмена-христианина в адрес школьниц «абсолютно хамскими и оскорбительными».

«Из таких негативных установок потом и складывается предвзятое отношение к женщинам в нашем обществе. Не все выпускницы собираются идти с «ярким макияжем». Да даже если это и так, то это никак не связано с их образом жизни. Не стоит додумывать и приписывать им аморальный образ жизни», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Она подчеркнула, что для девочек выпускной — важное событие, к которому они готовятся заранее и продумывают образ, чтобы сделать этот день особенным. Мизулина также напомнила, что у выпускниц школ есть родители, «у которых своя голова на плечах, и они решают, что можно их детям, а что нет». Стерлигов пока не ответил на критику.

А депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил против того, чтобы на школьных выпускных запрещали иностранную музыку. Он считает, что в некоторых школах слишком строго понимают новые правила о защите русского языка. Милонов назвал такие запреты перегибом. По его мнению, зарубежные песни на празднике никому не угрожают, и запрещать их не стоит.