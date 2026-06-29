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29 июня, 13:56

«Безопасность, а не рекорды»: Россиян предупредили о рисках массовых забегов для детей

Врач Демьяновская: Детские забеги полезны, но дистанция должна быть по возрасту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amateur007

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amateur007

Массовые забеги для детей — отличный способ привить любовь к спорту, развить выносливость и дисциплину. Однако при выборе соревнований важно учитывать возраст участника и его физическую подготовку, предупредила РИАМО врач Екатерина Демьяновская.

Если дистанция слишком длинная, а темп слишком быстрый, детский организм может получить сильный стресс. Система терморегуляции, сердце и сосуды у ребёнка ещё формируются, поэтому высокие нагрузки переносятся тяжелее, особенно в жару или при высокой влажности. Это повышает риски обезвоживания и теплового удара.

Специалист советует внимательно читать возрастные рекомендации организаторов и ориентироваться на реальный уровень подготовки юного спортсмена. Главная цель детского спорта — не победа любой ценой, а безопасная активность и положительные эмоции.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 94% детей регулярно занимаются спортом. По его словам, важно оценивать, какое влияние физическая активность оказывает на здоровье детей, их успеваемость в учёбе и общее развитие.

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Дарья Нарыкова
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