Свисал прямо в горло: В Ступино женщине удалили гигантский полип из носоглотки

Врачи Ступинской больницы удалили пациентке антрохоанальный полип размером 6 на 4 сантиметра, который перекрывал ей носовое дыхание и мешал глотать. Об операции Life.ru рассказали в подмосковном Минздраве.

Девушка обратилась к оториноларингологам после того, как полностью перестала дышать левой половиной носа. Кроме того, она сама заметила в горле образование, свисавшее из носоглотки.

Удалённое образование. Фото © Предоставлено Life.ru

Во время осмотра врачи обнаружили крупный антрохоанальный полип — доброкачественное образование, которое растёт из слизистой гайморовой пазухи и может распространяться через носовую полость в носоглотку. Как выяснилось, пациентке уже удаляли такой полип в детстве, однако со временем он появился вновь.

«Более трети пациентов с антрохоанальными полипами — дети. У самой пациентки полип впервые вырезали ещё в детстве, но он рецидивировал. Поэтому сейчас мы применили современный подход — удалили полип эндоскопически полностью, вместе с ножкой, прямо из пазухи», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.

Одновременно врачи исправили искривлённую носовую перегородку. Вся операция заняла около двух часов, а из-за размеров образования извлекать его пришлось через рот. После вмешательства носовое дыхание восстановилось, пациентку уже выписали в удовлетворительном состоянии.

Медики призвали не пытаться самостоятельно удалять любые образования в носу и при затруднении дыхания обращаться к специалисту. Такие манипуляции без врача могут привести к травме и другим осложнениям.

Ранее Life.ru рассказывал, как врачи РКБ Татарстана удалили 51-летней женщине воспалительную опухоль размером с человеческую голову. До операции медики подозревали злокачественный процесс, однако во время вмешательства выяснилось, что образование представляло собой воспалительную опухоль с абсцедированием.