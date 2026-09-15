Размером с человеческую голову: В Татарстане женщине удалили гигантскую опухоль

Хирурги РКБ Татарстана удалили 51-летней жительнице Нижнекамска образование размером с человеческую голову, которое до операции считали вероятно злокачественным. Об этом сообщила пресс-служба клинической больницы.

Около месяца назад пациентка обратилась за помощью из-за беспричинного повышения температуры. После анализов медики заподозрили онкологическое заболевание. Картина КТ и показатели онкомаркеров указывали на объёмный процесс в области шейки матки, затрагивающий кишечник.

За сложный случай взялась команда хирургического отделения №2 — Линар Зиганшин, Искандер Марданов и Станислав Понуркин. Вмешательство продолжалось около четырёх часов. Уже во время него специалисты выяснили, что столкнулись не со злокачественным новообразованием, а с воспалительной опухолью с абсцедированием.

Внутри такого образования сформировалась полость с гноем. При этом результаты, полученные до хирургического лечения, выглядели как признаки онкологического процесса. Что именно запустило воспаление, установить пока не удалось.

После лечения жительница Нижнекамска восстановилась и уже выписана домой. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Щёлкове врачи удалили мужчине доброкачественную опухоль мягких тканей размером более 15 сантиметров. Из-за неё пациенту было больно сидеть и двигаться. Мужчина обратился к врачам из-за боли в области ягодицы, которая не проходила даже в состоянии покоя. Обследование выявило крупное новообразование. С учётом его размеров медики решили провести операцию.