«Синдром Рапунцель»: У 25-летней россиянки из желудка достали гигантский ком волос

25-летняя жительница Екатеринбурга поступила в больницу с сильными болями в животе, тошнотой и резкой слабостью. Обследование показало, что её желудок был полностью заполнен плотным комком собственных волос весом около 500 граммов.

Причиной стал редкий синдром Рапунцель — состояние, при котором человек регулярно выдёргивает, жуёт и проглатывает волосы. Организм не способен их переварить, поэтому со временем они скапливаются в желудке и формируют плотное образование.

«Удалить такой массивный трихобезоар через естественные пути было невозможно, поэтому наши хирурги провели вмешательство через разрезы. Операция прошла успешно, врачам удалось полностью извлечь инородное тело и сохранить орган», — рассказал заместитель главного врача больницы по хирургии Георгий Светлаков.

Ранее мальчик случайно проглотил небольшую металлическую фигурку во время игры, после чего родители вызвали скорую помощь. В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля инородное тело обнаружили в желудке и извлекли эндоскопической петлёй без разрезов примерно за пять минут, сообщили Life.ru в подмосковном Минздраве; ребёнок чувствует себя хорошо и вскоре отправится домой.