Не мог сидеть без боли: В Щёлкове мужчине удалили опухоль, размером с ананас

Врачи Щёлковской больницы удалили мужчине доброкачественную опухоль мягких тканей размером более 15 сантиметров, из-за которой ему было больно сидеть и двигаться. О проведённой операции рассказали в медучреждении.

Пациент обратился к врачам из-за боли в области ягодицы, которая не проходила даже в состоянии покоя. Обследование выявило крупное новообразование, и с учётом его размеров медики решили провести операцию.

После удаления опухоли хирургам пришлось дополнительно восстанавливать ткани. Просто соединить края раны было нельзя: большой дефект мог привести к образованию грубого рубца, а ягодичная область постоянно испытывает нагрузку при ходьбе и сидении.

Для закрытия раны врачи использовали собственные ткани пациента. Хирург Андрей Скорпнев сформировал рядом с местом операции участок кожи с подкожными тканями и переместил его на образовавшийся дефект, сохранив естественное кровоснабжение.

Операция прошла успешно. Мужчину выписали из стационара с улучшением, после чего он смог вернуться к привычной жизни.

Медики напомнили о важности профилактических осмотров: обнаруженные на ранних стадиях заболевания нередко удаётся лечить менее травматичными методами.

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