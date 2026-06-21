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21 июня, 08:00

Летнее солнцестояние 2026: Вот что происходит с организмом в самый длинный день года

Оглавление
Почему в июне сложнее заснуть
Откуда берётся прилив энергии
Жара добавляет нагрузки
Организм работает по-другому
Как правильно провести самый длинный день года

21 июня — день летнего солнцестояния. Солнце задерживается на небе в этот день дольше всего. Но что же происходит с организмом в этот момент? Life.ru разобрался, как самый длинный день в году влияет на внутренние ритмы человека и может ли это быть опасно.

Бессонница, прилив сил и перепады настроения: как самый длинный день года влияет на организм. Обложка © ChatGPT

Бессонница, прилив сил и перепады настроения: как самый длинный день года влияет на организм. Обложка © ChatGPT

21 июня жители Северного полушария проживут самый длинный день в году. Наши предки считали эту дату особенной, устраивали гулянья, прыгали через костры и собирали целебные травы. Сегодня в магию верят не все, но факт остаётся фактом: самый длинный день года действительно может влиять на самочувствие. Многие замечают это даже без календаря. Вечером не хочется спать, утром легче просыпаться, а сил будто становится чуть больше. Всё дело в том, что организм очень чувствителен к количеству света. Life.ru разобрался, как именно день солнцестояния влияет на ваше тело.

Почему в июне сложнее заснуть

Почему летом сбивается режим сна и как солнечный свет влияет на выработку мелатонина? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Почему летом сбивается режим сна и как солнечный свет влияет на выработку мелатонина? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Когда за окном светло почти до ночи, мозг получает сигнал, что день ещё продолжается. Из-за этого позже начинает вырабатываться мелатонин — гормон, который отвечает за сон. В итоге вы ложитесь спать не в 11, как обычно, а ворочаетесь до полуночи и позже. Особенно сильно это ощущают люди с чувствительным режимом сна и те, кто и без того привык засиживаться допоздна.

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Ситуацию усугубляют плотные шторы, гаджеты и искусственное освещение. После долгого светового дня многие продолжают проводить вечер перед экраном смартфона или ноутбука, а яркий свет дополнительно мешает организму подготовиться ко сну. В результате утром человек может чувствовать себя разбитым, даже если формально провёл в постели достаточно времени.

Откуда берётся прилив энергии

Откуда берётся прилив сил в день летнего солнцестояния? Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Откуда берётся прилив сил в день летнего солнцестояния? Фото © Shutterstock / FOTODOM / maxbelchenko

Замечали, что летом хочется больше гулять, чаще встречаться с друзьями и реже сидеть дома? И это неслучайно! Солнечный свет влияет на выработку серотонина — вещества, которое связано с хорошим настроением и ощущением бодрости. Поэтому в конце июня многие чувствуют себя активнее, чем осенью или зимой.

Но иногда кажется, что энергии стало слишком много, и человек начинает спать меньше, чем нужно. Через несколько дней такой режим может обернуться усталостью и раздражительностью. Кроме того, длинный световой день часто совпадает с началом отпускного сезона. Люди больше времени проводят на улице, чаще занимаются спортом и путешествуют. Всё это тоже создаёт ощущение прилива сил. Однако специалисты напоминают: хорошее настроение не отменяет потребности организма в отдыхе, поэтому важно не путать бодрость с реальным запасом энергии.

Жара добавляет нагрузки

Как жара и длинный световой день влияют на организм? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Как жара и длинный световой день влияют на организм? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pearl PhotoPix

Само солнцестояние опасности не несёт, а вот жара, которая часто совпадает с этим периодом, вполне может сказаться на самочувствии. В такую погоду сосуды расширяются, давление снижается, поэтому некоторые люди жалуются на слабость, головокружение и сонливость. Особенно внимательными к себе стоит быть тем, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. Врачи советуют не забывать про воду, не перегреваться и по возможности избегать долгого пребывания под палящим солнцем в середине дня.

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Дополнительную нагрузку испытывает и нервная система. В душных помещениях становится сложнее концентрироваться, быстрее накапливается усталость, а привычные задачи требуют больше усилий. Именно поэтому в жаркие дни многие замечают, что работоспособность падает, а желание отложить дела на потом, наоборот, растёт.

Организм работает по-другому

Как солнце влияет на иммунитет человека, гормоны и аппетит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Как солнце влияет на иммунитет человека, гормоны и аппетит? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Влияние летнего солнцестояния не ограничивается только сном и настроением. Свет — один из главных регуляторов внутренних биологических часов, поэтому длинный день затрагивает сразу несколько систем организма. Например, у некоторых людей в этот период меняется аппетит. Из-за более активной выработки серотонина и смещения режима дня чувство голода может возникать в другое время, чем обычно. Кроме того, в тёплую погоду организм тратит меньше энергии на поддержание температуры тела, поэтому многие замечают, что летом хочется более лёгкой пищи и меньше тяжёлых калорийных блюд.

Есть данные и о влиянии солнечного света на гормональный фон. Дневное освещение помогает синхронизировать выработку не только мелатонина, но и кортизола — гормона, который отвечает за бодрость и готовность организма к активности. Благодаря этому утром люди чаще чувствуют себя более собранными и энергичными.

Некоторые специалисты также отмечают, что в период самых длинных дней года люди становятся эмоционально более восприимчивыми. Это реакция нервной системы на изменения продолжительности светового дня. Именно поэтому одни ощущают прилив вдохновения и желание действовать, а другие, наоборот, могут столкнуться с раздражительностью или повышенной утомляемостью, если организм не успевает адаптироваться к изменившемуся режиму.

Как правильно провести самый длинный день года

Как провести день летнего солнцестояния с пользой для здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Как провести день летнего солнцестояния с пользой для здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Никаких специальных ритуалов не нужно, чтобы провести этот день с удовольствием. Достаточно использовать лишние часы света с пользой: выбраться на прогулку, покататься на велосипеде, встретиться с близкими или просто провести вечер на свежем воздухе.

Главное — не жертвовать сном ради желания растянуть этот день ещё немного. Потому что после самого длинного дня года наступит обычная ночь, а организму всё так же потребуется отдых. Специалисты тоже советуют обратить внимание на своё самочувствие и провести этот день без лишней спешки. Иногда дополнительный час прогулки на свежем воздухе или спокойный вечер без социальных сетей приносят гораздо больше пользы, чем попытка успеть всё и сразу. Тем более что лето только начинается, а впереди ещё много длинных и тёплых дней.

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Летнее солнцестояние не наделяет людей сверхспособностями, но действительно напоминает, насколько сильно мы зависим от природных ритмов. Самый длинный день года может повлиять на сон, настроение, уровень энергии и общее самочувствие. Поэтому 21 июня стоит не искать мистические знаки, а просто воспользоваться дополнительными часами света для отдыха, прогулок и заботы о себе. А ранее Life.ru рассказал про панические атаки и как отличить их от приступа тревожности!

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Анна Московко
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