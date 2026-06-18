Помощники или вредители? Что делать, если у вас на балконе или на даче поселились ласточки

18 июня отмечается День ласточек — праздник, посвящённый одним из самых узнаваемых и любимых в народе птиц. Их прилёт считается верным признаком наступившего тепла, а появление гнезда под крышей дома многие до сих пор воспринимают как добрый знак. Однако на практике соседство с пернатыми вызывает у хозяев немало вопросов. Что делать, если ласточки выбрали для жизни ваш балкон? Можно ли убрать гнездо? И правда ли, что эти птицы приносят удачу? Life.ru разобрался, стоит ли радоваться неожиданным пернатым соседям или нужно готовиться к борьбе за территорию.

Почему ласточки селятся рядом с людьми

Ласточки выбирают для гнездования защищённые места под карнизами, навесами и балконами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OL.KUMA

Ласточки живут рядом с нами уже сотни лет. За это время некоторые виды настолько привыкли к соседству с людьми, что стали использовать здания так же активно, как и природные укрытия. Под карнизами домов, на балконах, верандах, в хозяйственных постройках и даже в гаражах птицы находят всё необходимое для спокойного выведения потомства. Рядом с человеком меньше шансов встретить хищников, гнездо защищено от дождя и ветра и обычно достаточно пищи.

При выборе места ласточки проявляют удивительную настойчивость. Если однажды гнездо оказалось удачным, птицы способны возвращаться к нему из года в год. Весной они прилетают после зимовки и начинают ремонтировать старый домик, укрепляя его новыми порциями глины. Орнитологи отмечают, что ласточки обладают хорошей памятью и способны находить места прошлогоднего гнездования даже после тысячекилометровых перелётов.

Почему люди недовольны такими соседями

Основные неудобства от соседства с ласточками связаны с помётом и шумом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Polarpx

Несмотря на романтический образ ласточек, в реальной жизни многие хозяева квартир и дач оказываются не в восторге от такого соседства. Почему? Основные претензии звучат примерно одинаково: Под гнездом появляется помёт;

Пачкаются подоконники и перила;

Птицы шумят с раннего утра;

На балконе становится сложнее сушить бельё;

Во время строительства падают комочки грязи и травы.

Особенно остро проблема ощущается в многоквартирных домах, где гнездо появляется прямо над входом на балкон или рядом с местом отдыха. Однако большинство неудобств носит временный характер. Самый шумный период длится всего несколько недель, пока родители кормят птенцов. После того как молодые птицы становятся самостоятельными, активность возле гнезда резко снижается.

Польза, о которой многие забывают

Ласточки помогают бороться с комарами, мухами и другими летающими насекомыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Voodison328

Часто владельцы домов замечают только последствия проживания птиц, но не видят их главной пользы. Ласточки относятся к насекомоядным видам. Они ловят добычу прямо в воздухе, как профессиональные каскадёры. Их рацион состоит из: комаров;

мошек;

мух;

мелкие жуков;

крылатых муравьёв;

некоторых сельскохозяйственных вредителей.

За день одна птица способна съесть сотни насекомых. А если в гнезде появились птенцы, количество добычи возрастает в несколько раз. Родители постоянно совершают вылазки за кормом, избавляя окрестности от огромного числа надоедливых насекомых. Поэтому многие дачники, наоборот, стараются привлечь ласточек на участок — как естественное средство борьбы с комарами.

Правда ли, что ласточки предсказывают погоду

Низкий полёт ласточек считается одной из самых известных погодных примет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evannovostro

Наверняка каждый слышал примету: если ласточки летают низко над землёй — скоро будет дождь. Но вы когда-нибудь задумывались, откуда она взялась? А ведь у неё действительно существует научное объяснение! Перед осадками влажность воздуха повышается, а атмосферное давление меняется. Насекомые начинают опускаться ближе к земле, поскольку их крылья хуже удерживают высоту. Следом за добычей снижаются и ласточки.

Получается, птицы не предсказывают дождь в буквальном смысле, а просто реагируют на изменения окружающей среды раньше человека. Ласточки невероятно искусны в полётах, их манёвренности могут позавидовать истребители. Так что можете смело доверять этим птичкам прогноз погоды!

Ещё приметы, связанные с ласточками

В народе ласточек издавна считали символом домашнего благополучия. Какие ещё приметы связаны с пернатыми? Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В славянской культуре ласточка считалась одной из самых добрых и «светлых» птиц. Её прилёт связывали с окончательной победой весны над зимой, а появление гнезда возле дома воспринимали как особый знак. С ней связано множество поверий: Ласточка свила гнездо на доме — к благополучию семьи. Наши предки верили, что ласточки никогда не селятся там, где царят постоянные ссоры, беспорядок или неблагополучие.

Наши предки верили, что ласточки никогда не селятся там, где царят постоянные ссоры, беспорядок или неблагополучие. Залетела ласточка в окно — к переменам. Эти птицы возврашаются с юга с приходом тепла, а их появление знаменует об окончании зимы. Поэтому, если ласточка залетала в дом, это рассматривали как хорошее предзнаменование и сообщение о скорых переменах.

Эти птицы возврашаются с юга с приходом тепла, а их появление знаменует об окончании зимы. Поэтому, если ласточка залетала в дом, это рассматривали как хорошее предзнаменование и сообщение о скорых переменах. Разрушить гнездо — к неудачам и потерям. Люди верили, что тот, кто намеренно уничтожит жилище птиц, может навлечь на себя неприятности или лишиться удачи.

Люди верили, что тот, кто намеренно уничтожит жилище птиц, может навлечь на себя неприятности или лишиться удачи. Увидеть первую ласточку весной — к счастливому году. Если птицы возвращались к старому гнезду после зимовки, это воспринималось как подтверждение того, что дом остаётся надёжным и благополучным местом.

Интересно, что во многих странах ласточка до сих пор остаётся символом домашнего уюта, верности и счастливого возвращения домой. Возможно, именно поэтому даже люди, далёкие от народных поверий, часто воспринимают появление ласточкиного гнезда как нечто хорошее и немного символическое.

Можно ли убрать гнездо?

Можно ли убрать гнездо ласточки? Что говорят и советуют специалисты по этому поводу? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mauro Rodrigues

А можно ли тогда убирать гнёзда, если ласточки такие хорошие? Если гнездо пустует и птицы давно его покинули, убрать его, конечно, можно. Однако делать это лучше осенью или зимой, когда сезон размножения закончился.

Совсем другая ситуация, если внутри находятся яйца или птенцы. В таком случае разрушать жилище ни в коем случае нельзя. Во многих странах такие действия нарушают нормы охраны диких животных. Кроме того, гибель потомства практически неизбежна. Специалисты рекомендуют дождаться окончания сезона и только после этого принимать решение о дальнейшем использовании места.

Что делать, если гнездо убрать всё-таки надо?

Как убрать ласточкино гнездо с балкона или из-под крыши? Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Если ласточки уже заселились, а гнездо оказалось прямо над дверью или зоной отдыха, существуют способы уменьшить эти неудобства. Установить защитную полочку. Это самый популярный вариант. Под гнездом закрепляют небольшую деревянную или пластиковую площадку. На ней собираются помёт и остатки корма, а птицы продолжают спокойно выращивать потомство.

Это самый популярный вариант. Под гнездом закрепляют небольшую деревянную или пластиковую площадку. На ней собираются помёт и остатки корма, а птицы продолжают спокойно выращивать потомство. Регулярно убирать территорию. Во время сезона размножения достаточно периодически очищать поверхность под гнездом. Это гораздо проще, чем бороться с птицами и рисковать разрушением их жилища.

Во время сезона размножения достаточно периодически очищать поверхность под гнездом. Это гораздо проще, чем бороться с птицами и рисковать разрушением их жилища. Не тревожить птиц. Частые попытки заглянуть в гнездо, прикоснуться к нему или сфотографировать птенцов с близкого расстояния вызывают у родителей сильный стресс. В некоторых случаях это может привести к тому, что птицы временно перестанут подлетать к потомству.

Как не допустить строительства гнезда в следующем году

После отлёта птиц место гнездования можно защитить сеткой или специальными конструкциями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LuYago

Если соседство с ласточками доставило больше хлопот, чем радости, можно предотвратить повторное заселение. Однако действовать нужно только после того, как птицы окончательно покинут гнездо. Орнитологи напоминают, что если в нём есть яйца или птенцы, разрушать его нельзя. Все профилактические меры стоит проводить осенью или ранней весной.

Первым делом обычно убирают старое гнездо. Ласточки отличаются постоянством и часто возвращаются туда, где успешно вывели потомство в прошлом году. После этого желательно сделать выбранное птицами место менее удобным для строительства. Для этого можно: Установить защитные сетки под навесами и карнизами;

Закрыть ниши и углубления, где может крепиться гнездо;

Смонтировать наклонные панели или специальные пластиковые элементы, на которых не удерживается глиняная кладка;

Убирать первые комочки грязи, если птицы только начинают строительство.

Важно действовать на самом раннем этапе. Если гнездо уже построено или в нём появились яйца, вмешиваться поздно. Некоторые дачники используют блестящие ленты, старые компакт-диски или фигурки хищных птиц, однако специалисты отмечают, что такие отпугиватели работают недолго: ласточки быстро к ним привыкают.

Если же птицы из года в год выбирают одно и то же неудобное место, можно попробовать компромиссный вариант — установить специальное основание для гнезда в более подходящей части участка или дома. Так и птицы останутся в безопасности, и хозяевам будет комфортнее.

Так помощники или всё-таки вредители?

Если смотреть объективно, вред от ласточек в большинстве случаев ограничивается временными бытовыми неудобствами. Да, придётся чаще мыть подоконник или балконный пол. Да, по утрам некоторое время будет слышен писк птенцов. Но взамен человек получает практически бесплатную защиту от комаров и мух, возможность наблюдать за удивительной жизнью птиц и редкий шанс прикоснуться к природе, не выходя из собственного дома.

Поэтому орнитологи сходятся во мнении: ласточки — скорее помощники, чем вредители. А День ласточек 18 июня — хороший повод вспомнить, что даже самые привычные обитатели наших городов и дач нуждаются в защите не меньше редких видов животных. А ранее Life.ru рассказал, почему спать 2 часа может быть так же опасно, как и 12, сколько спать полезно и что происходит с сном во время сна!