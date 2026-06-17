Доброе сердце на передовой: Боец СВО освободил умирающего ёжика из ловушки

Российский военный в зоне СВО заметил в траве обессиленного ёжика, который намертво запутался в оптоволокне от дронов, и сумел его спасти. Видео случившегося разошлось по Сети.

Российский военный спас измождённого ёжика в зоне СВО, который запутался в оптоволокне от дронов. Видео © Telegram /8 Лет... Дорога Домой

На кадрах запечатлено, как боец с трудом разглядел животное, сливавшееся с землёй. Он не прошёл мимо, а склонился и проверил, дышит ли зверёк. Оказалось, что ёж жив, однако оптоволокно так сильно стянуло его, что пошевелиться он уже не мог.

Распутать игольчатого пленника было почти нереально, но военный справился. Животное практически не сопротивлялось, видимо, совсем лишилось сил. В завершение боец решил напоил спасённого, и тот принялся жадно глотать воду. Пользователи в комментариях отмечают, что наши бойцы стараются уберечь как можно больше жизней, даже если они принадлежат ёжикам.

Ранее российские военнослужащие пришли на выручку сове, угодившей в смертельную ловушку посреди леса. Бойцы обнаружили её полностью дезориентированной и дрожащей от страха, после чего осторожно принялись распутывать путы. Военнослужащие также добавили, что подобные растяжки из синтетических нитей в изобилии остаются в лесу после пролёта техники и дронов, и дикие обитатели попадают в них постоянно.