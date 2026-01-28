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Опубликовано 28 января, 13:57

Российские военные спасли очень пучеглазую сову, запутавшуюся в леске

Обложка © Telegram / «Mash на Донбассе»

Обложка © Telegram / «Mash на Донбассе»

Российские военнослужащие спасли сову, которая запуталась в леске в лесу и не могла выбраться самостоятельно. Птица была дезориентирована и сильно напугана, но бойцы аккуратно взялись ей помочь. Кадрами поделился телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Бойцы спасли совунью, попавшую в ловушку в лесу Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

По словам военных, совунью планируют осторожно распутать и осмотреть. Если после этого она сможет летать, её отпустят на волю. Если же травмы окажутся серьёзными, птицу временно оставят у себя до полного восстановления. Бойцы отметили, что подобные ловушки часто остаются после деятельности техники и беспилотников, и дикие животные нередко в них попадают.

Не смогли пройти мимо: Российские бойцы спасли сову из пут оптоволоконного кабеля в Донбассе
Не смогли пройти мимо: Российские бойцы спасли сову из пут оптоволоконного кабеля в Донбассе

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВСУ минами взрывают котов на передовой. Из-за этого российские штурмовики на передовой сознательно не заводят кошек для борьбы с мышами в окопах.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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