Российские военные спасли очень пучеглазую сову, запутавшуюся в леске

Российские военнослужащие спасли сову, которая запуталась в леске в лесу и не могла выбраться самостоятельно. Птица была дезориентирована и сильно напугана, но бойцы аккуратно взялись ей помочь. Кадрами поделился телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Бойцы спасли совунью, попавшую в ловушку в лесу Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

По словам военных, совунью планируют осторожно распутать и осмотреть. Если после этого она сможет летать, её отпустят на волю. Если же травмы окажутся серьёзными, птицу временно оставят у себя до полного восстановления. Бойцы отметили, что подобные ловушки часто остаются после деятельности техники и беспилотников, и дикие животные нередко в них попадают.

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