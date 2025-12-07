ВСУ минами взрывают котов на передовой

Российские штурмовики на передовой сознательно не заводят кошек для борьбы с мышами в окопах. Причина в жестокой тактике противника: украинские беспилотники отслеживают животных на позициях и сбрасывают на них мины. Об этом рассказал командир штурмового отряда с позывным Ветер, участвовавший в освобождении Волчанска.

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных. Вот кот ползёт — они даже его убивают», — привёл его слова телеканал «Соловьёв Live».

Ранее сообщалось, что поросёнок помог российским военнослужащим избежать подрыва на мине. Свинья передвигалась рядом с военнослужащими и неожиданно подорвалась на установленной противником мине. По имеющимся сведениям, животное выжило. После произошедшего подразделение скорректировало путь следования и продолжило выполнение поставленных задач.