Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 15:04

ВСУ минами взрывают котов на передовой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChocoPie

Российские штурмовики на передовой сознательно не заводят кошек для борьбы с мышами в окопах. Причина в жестокой тактике противника: украинские беспилотники отслеживают животных на позициях и сбрасывают на них мины. Об этом рассказал командир штурмового отряда с позывным Ветер, участвовавший в освобождении Волчанска.

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных. Вот кот ползёт — они даже его убивают», — привёл его слова телеканал «Соловьёв Live».

Кота с «гусарскими усами» спасли в зоне СВО и поселили в Москве
Кота с «гусарскими усами» спасли в зоне СВО и поселили в Москве

Ранее сообщалось, что поросёнок помог российским военнослужащим избежать подрыва на мине. Свинья передвигалась рядом с военнослужащими и неожиданно подорвалась на установленной противником мине. По имеющимся сведениям, животное выжило. После произошедшего подразделение скорректировало путь следования и продолжило выполнение поставленных задач.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar