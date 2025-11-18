Россия и США
18 ноября, 16:49

Кота с «гусарскими усами» спасли в зоне СВО и поселили в Москве

Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Из зоны специальной военной операции эвакуирован необычный кот с выразительными «гусарскими усами», получивший позывной Хвост. Об этом сообщила сеть государственных ветеринарных клиник Москвы «Мосветобъединение» в своём Telegram-канале.

Спасённое животное теперь имеет столичную прописку и проходит комплексное обследование в Советской ветклинике. По данным ветеринаров, кот находится под наблюдением терапевта и УЗИ-диагноста, получая необходимую медицинскую помощь.

«Красавец с гусарскими усами и необычным именем Хвост спасён из зоны СВО», — говорится в сообщении.

Батальонные коты и волчицы-антидроны: Какие животные помогают нашим бойцам в зоне СВО
Ранее сообщалось, что поросёнок помог российским военнослужащим избежать подрыва на мине. Животное бегало рядом с бойцами и внезапно подорвалось на одной из вражеских мин. Сообщается, что свинья осталась жива, но её дальнейшая судьба неизвестна. После этого инцидента российские бойцы изменили маршрут движения и продолжили выполнение боевой задачи.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
    avatar