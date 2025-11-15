Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 ноября, 08:25

Поросёнок спас российских штурмовиков на СВО — видео

Обложка © Freepik / DejaVu Design

Поросенок помог российским бойцам избежать подрыва на мине. Об этом случае сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Поросёнок спас российских бойцов от подрыва на мине. Видео © Telegram / «Военкоры Русской весны»

«Хрюшка бегала возле наших военнослужащих и внезапно подорвалась на одной из вражеских мин», — говорится в публикации.

Животное выжило, но о его дальнейшей судьбе информации нет. Российские бойцы скорректировали маршрут и продолжили выполнение задачи.

Боевой кот Васька стал талисманом группировки «Восток» в зоне СВО
Животные всё чаще становятся неформальными символами и талисманами воинских подразделений. Солдаты отмечают, что такие питомцы поднимают настроение, помогают сохранять моральный дух и напоминают о мирной жизни. Ранее Life.ru рассказывал, что наши бойцы в зоне СВО держат котов, собак, перепёлок и даже волчиц.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

