Учёные раскрыли секрет «детского питания» медоносных пчёл

Медоносные пчёлы готовят для личинок специальное питание, которое помогает поддерживать сбалансированный рацион потомства. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.

Исследователи выяснили, что пчёлы могут менять питание, если доступная пыльца не даёт нужный набор питательных веществ. Учёные также пришли к выводу, что для диких пчёл важно не только количество цветов, но и разнообразие источников пыльцы.

«Хотя пыльца часто считается практически идеальной пищей для пчёл, она является мужской половой клеткой растений и, в отличие от нектара, редко вырабатывается исключительно в качестве вознаграждения для опылителей. Это создаёт конфликт интересов между растением и опылителем», — сказала профессор энтомологии Оксфордского университета Джеральдин Райт.

Нектар содержит в основном сахар, а пыльца служит главным источником белка для пчёл. При этом её состав не всегда совпадает с тем набором веществ, который нужен насекомым для роста и развития. Учёные сравнили содержание незаменимых аминокислот в тканях медоносных пчёл и пыльце 99 видов британских цветковых растений. Затем они создали искусственные рационы и проверили их на молодых рабочих пчёлах в лаборатории.

Эксперимент показал, что большинство изученных источников пыльцы не полностью соответствовали потребностям пчёл. Насекомые лучше ели и набирали больше массы, когда рацион был ближе по составу к тканям их собственного тела. Отдельно исследователи изучили роль гистидина. Эта аминокислота нужна пчёлам в небольших количествах. При её относительном избытке насекомые ели меньше пищи, включая белки и углеводы.

Авторы работы также обратили внимание на питание личинок. Пчёлы собирают пыльцу с разных растений и хранят её в улье в виде перги. Затем пчёлы-кормилицы перерабатывают её в железистые выделения, включая маточное молочко, которым кормят потомство. Анализ показал, что перга имеет более сбалансированный аминокислотный состав, чем большинство отдельных видов пыльцы. Маточное молочко оказалось ещё ближе к тканям пчёл по набору аминокислот.

По мнению исследователей, смешивание и переработка пыльцы помогают пчелиным семьям компенсировать недостатки отдельных растений. Учёные считают, что при высадке растений для опылителей нужно учитывать не только срок цветения, но и питательную ценность пыльцы.

Ранее сообщалось, что медоносные пчёлы способны учиться распознавать изображения человеческих лиц. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Experimental Biology. Во время эксперимента насекомых учили выбирать нужную фотографию среди нескольких похожих снимков. За правильный выбор пчёлы получали каплю сахарного сиропа, а за ошибку — горькую воду с хинином. В финальном испытании вознаграждение убрали, но точность выбора превысила 80%.