Мозг размером с крупинку позволил пчёлам освоить навык, недоступный многим животным

Обычные медоносные пчёлы способны научиться распознавать изображения лиц людей. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Experimental Biology.

Насекомых тренировали выбирать конкретную фотографию среди нескольких похожих снимков. Верное решение поощрялось каплей сахарного сиропа, неверное — горькой водой с хинином. В финальном испытании, когда вознаграждение убрали, точность выбора превысила 80%, причём пчёлам демонстрировали ранее не виданные ими портреты.

Исследователи подчеркнули: восприятие устроено иначе, чем у человека. Полосатые ученики запоминали не отдельные черты — нос или глаза, — а общую конфигурацию, соотношение элементов. Для них такие изображения становились своего рода «странными цветами», ассоциирующимися с лакомством.

Это подтверждают и более ранние опыты с примитивными рисунками из точек и линий. Стоило изменить расположение частей, и подопытные переставали узнавать образ.

Ранее также выяснилось, что пчёлы осваивают новые ракурсы сложных объектов, если предварительно им показали несколько вариантов. Зрительная память насекомого позволяет достраивать промежуточные углы.

Всё это демонстрирует поразительную эффективность крошечного органа, насчитывающего около 950 тысяч нейронов. Речь идёт не о чуде, а о биологической оптимизации: пчёлы великолепно приспособлены к поиску цветов, ориентации в пространстве и запоминанию источников корма.

Открытие имеет и прикладную ценность. По сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, три четверти наиболее продуктивных культур планеты хотя бы частично зависят от этих опылителей, а 35% мирового аграрного производства так или иначе связано с их деятельностью.

К слову, в турецкой провинции Адана построили самый большой в мире «отель для пчёл». Экологическое сооружение в районе Козан официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Проект реализован компанией Anavarza Bal в рамках инициативы «Да здравствуют пчёлы». Конструкция задумана как убежище для диких одиночных насекомых, нуждающихся в укрытиях для гнездования и зимовки.