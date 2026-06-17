В Китае вспыхнули протесты после убийства знаменитой собаки-блогера

В Китае разгорелся общественный скандал после гибели собаки популярного блогера по кличке Чутоу, которого украли и продали в ресторан. Инцидент вызвал масштабные споры и кампанию против употребления собачатины. Об этом сообщил телеканал Channel News Asia.

Белый колли принадлежал блогеру с аудиторией около 1,5 млн подписчиков и часто появлялся в его видео. После возвращения из поездки хозяин обнаружил исчезновение питомца и объявил вознаграждение за его поиск. Позднее выяснилось, что собака сбежала из дома и была принята за бродячее животное. Прохожий забрал её и продал в ресторан, где подают блюда из собачатины, за 180 юаней (около 25 долларов). Позже питомец был убит и использован в приготовлении еды.

После огласки история вызвала широкий резонанс в китайских соцсетях и стала поводом для новой волны кампании против употребления собак в пищу. Пользователи призывают отказаться от практики, которую называют «варварской». Вместе с тем в обществе сохраняются разные позиции. Часть комментаторов считает собак домашними животными и членами семьи, другие же указывают, что в ряде регионов страны блюда из собачатины являются частью традиционной кухни.

С 2020 года собачатина исключена в КНР из перечня видов мясной продукции для разведения, однако прямого запрета на её употребление нет. Рестораны с подобным меню продолжают существовать в отдельных регионах, преимущественно на юге страны. На фоне дискуссии отмечается, что в Южной Корее традиция потребления собачатины практически исчезает и будет законодательно запрещена с 2027 года, тогда как в КНДР такие блюда по-прежнему считаются частью местной гастрономии и не подвергаются ограничению.

Ранее в Лос-Анджелесе полиция застрелила домашнего пуделя по кличке Джеймсон во время семейного празднования победы баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс». Изначально поводом для вызова стражей порядка стал шум, который издавала женщина. Однако, прибыв на место, полицейские открыли огонь по собаке по причинам, которые в сообщении не уточняются.