Крики радости приняли за угрозу: Полицейские застрелили собаку болельщицы «Нью-Йорк Никс»

Полиция Лос-Анджелеса застрелила домашнего пуделя по кличке Джеймсон прямо во время празднования семьёй победы баскетбольной команды «Нью-Йорк Никс». Об этом пишет The Guardian.

Поводом для вызова стал шум от кричащей женщины, однако стражи порядка прибыли на место и по каким-то своим соображениям застрелили пса. Уже позже выяснилось, что женщина просто праздновала победу баскетбольной команды в чемпионате.

На опубликованном в TikTok видео с места происшествия видно, как хозяйка плачет над телом питомца, а рядом с ней стоят около десятка полицейских.

Убитая горем владелица погибшего четвероногого назваал его самым милым мальчиком в мире. Она также поделилась, что видео из социальной сети набрало уже миллионы просмотров.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина полицейский едва не застрелил своего сослуживца из-за того, что тот разогревал рыбу в микроволновке прямо в участке. Как сообщила газета New York Post, инцидент произошёл второго июня, и виновного немедленно уволили, а затем арестовали.